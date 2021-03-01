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В Україні з'явиться "суд в смартфоні": що це буде

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 10:48
В Україні з'явиться "суд в смартфоні": що це буде Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для влади є викликом усунення зловживань та забезпечення прозорості суддів. Дієвим кроком може стати IT-рішення.

Про це президент заявив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30".

Зеленський зазначив, що буде аналогія "держави в смартфоні".

"Ми прагнемо і обов'язково створимо "суд в смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживання", - зазначив він.

За його словами, важлива участь українців в здійсненні правосуддя. Зокрема, мова йде про суд присяжних.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в країні. Це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.

За словами президента, успішна судова реформа в Україні є каталізатором її інтеграції в Європейський союз і НАТО. Зеленський підкреслив важливість права на чесний суд.

Раніше повідомлялось, що Рада перегляне судову реформу після критики Зеленського.

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