В Україні з'явиться "суд в смартфоні": що це буде
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для влади є викликом усунення зловживань та забезпечення прозорості суддів. Дієвим кроком може стати IT-рішення.
Про це президент заявив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30".
Зеленський зазначив, що буде аналогія "держави в смартфоні".
"Ми прагнемо і обов'язково створимо "суд в смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживання", - зазначив він.
За його словами, важлива участь українців в здійсненні правосуддя. Зокрема, мова йде про суд присяжних.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в країні. Це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.
За словами президента, успішна судова реформа в Україні є каталізатором її інтеграції в Європейський союз і НАТО. Зеленський підкреслив важливість права на чесний суд.
Раніше повідомлялось, що Рада перегляне судову реформу після критики Зеленського.