В Украине появится "суд в смартфоне": что это будет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. Действенным шагом может стать IT-решение.
Об этом президент заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30".
Зеленский отметил, что будет аналогия "государства в смартфоне".
"Мы стремимся и обязательно создадим "суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления", - отметил он.
По его словам, важно участие украинцев в осуществлении правосудия. В частности, речь идет о суде присяжных.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в стране. Это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.
По словам президента, успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО. Зеленский подчеркнул важность права на честный суд.
Ранее сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского.