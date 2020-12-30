Україні необхідно подвійне громадянство, але не з РФ, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає необхідним введення в Україні подвійного громадянства. При цьому можливість мати подвійне громадянство з країною-агресором він виключив.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "ТСН".

Міністр зазначив, що подвійне громадянство дозволить зберегти зв'язок з мільйонами українців, які виїхали і почали нове життя за кордоном.

"Якщо ми вже не можемо утримати їх географічно в Україні, давайте тоді утримаємо їх ментально, і юридично в нашому українському просторі. Безумовно, мова не може йти ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором. Це табу. Це закрита тема", - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що для отримання подвійного громадянства повинні бути серйозні фільтри, щоб унеможливити маніпуляції.

"Питання подвійного громадянства - це питання збереження української ідентичності в світі та використання можливостей закордонних українців для розвитку України. Якщо ми цього не зробимо, то втратимо всіх цих людей, цей потенціал", - вважає Кулеба.

Нагадаємо, в травні Верховна рада вирішила зняти з порядку денного президентський проект закону про подвійне громадянство.

При цьому спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що введення подвійного громадянства можливе, однак для цього потрібно додатково вивчити та підготувати законодавчі норми для захисту національних інтересів.