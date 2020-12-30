Украине необходимо двойное гражданство, но не с РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым введение в Украине двойного гражданства. При этом возможность иметь двойное гражданство со страной-агрессором он исключил.

Об этом Кулеба заявил в интервью "ТСН".

Министр отметил, что двойное гражданство позволит сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь за границей.

"Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве. Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что для получения двойного гражданства должны быть серьезные фильтры, чтобы исключить манипуляции.

"Вопрос двойного гражданства - это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал", - считает Кулеба.

Напомним, в мае Верховная рада решила снять с повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве.

При этом спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что введение двойного гражданства возможно, однако для этого нужно дополнительно изучить и подготовить законодательные нормы для защиты национальных интересов.