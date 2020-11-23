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В Україні можуть ввести новий податок

Новость на русском → Київ, Понеділок 23 листопада 2020 09:29
В Україні можуть ввести новий податок Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Мілан Лєліч

У партії "Слуга народу" роздумують над ідеєю впровадження нового податку, надходження з якого підуть до місцевих бюджетів. Таким чином влада намагається знайти діалог з регіонами.

Про це повідомило джерело РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Заходи проти мерів. Як центральна влада конфліктує з місцевою".

Однак, це поки що на рівні ідеї, а для реалізації необхідно час. Поки що задовольнити інтереси регіонів збираються через збільшення витрат на соцекономрозвиток в бюджеті на 2021 рік.

Поки в СН розраховують зняти частину проблем через прийняття законопроекту про місцеві держадміністрації. Він був внесений до парламенту в кінці жовтня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткий карантин зажадають, коли добовий приріст нових випадків COVID-19 перевищить 30 000.

Зазначимо, по суботах і неділях в Україні діє карантин вихідного дня. РБК-Україна писало, що потрапляє на заборону.

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