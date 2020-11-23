В Украине могут ввести новый налог

В партии "Слуга народа" раздумывают над идеей внедрения нового налога, поступления с которого как раз пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами.

Об этом сообщил источник РБК-Украина, говорится в материале "Меры против мэров. Как центральная власть конфликтует с местной".

Однако, это пока на уровне идеи, а для реализации необходимо время. Пока что удовлетворить интересы регионов собираются через увеличение расходов на соцэкономразвитие в бюджете на 2021 год.

Пока в СН рассчитывают снять часть проблем через принятие законопроекта о местных госадминистрациях. Он был внесен в парламент в конце октября.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более жесткий карантин потребуют, когда суточный прирост новых случаев COVID-19 превысит 30 000.

Отметим, по субботам и воскресеньям в Украине действует карантин выходного дня. РБК-Украина писало, что попадает по запрет.