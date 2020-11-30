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В Україні можуть ввести електронний аудит платників податків

Новость на русском → Київ, Понеділок 30 листопада 2020 16:28
В Україні можуть ввести електронний аудит платників податків Фото: для платників податків введуть е-аудит (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Україні підготували концепцію впровадження електронного аудиту платників податків. Очікується, що він може запрацювати в повній мірі в 2027 році.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів.

Повідомляється, що впровадження електронного аудиту передбачено меморандумом про взаєморозуміння між Україною та Євросоюзом для отримання макрофінансової допомоги.

Механізм електронного аудиту базується на інформації, отриманої від платників податків у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого ОЕСР. Цей файл простий у використанні і призначений для податкового контролю із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

"Автоматизована обробка отриманого аудиторського файлу дасть можливість для швидкого виявлення найбільш ризикових як суб'єктів (платників податків), так і об'єктів (транзакцій) для податкових перевірок", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що такий аудит має впроваджуватися з 2023 року, а в повній мірі новий вид перевірок запрацює в 2027.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести новий податок. Очікується, що надходження з нього підуть до місцевих бюджетів.

Крім того, раніше у президента Володимира Зеленського назвали три найбільших блоки підтримки бізнесу в умовах карантину.

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