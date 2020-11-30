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В Украине могут ввести электронный аудит налогоплательщиков

Новина українською → Киев, Понедельник 30 ноября 2020 16:28
В Украине могут ввести электронный аудит налогоплательщиков Фото: для налогоплательщиков введут е-аудит (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Украине подготовили концепцию внедрения электронного аудита налогоплательщиков. Ожидается, что он может заработать в полной мере в 2027 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Сообщается, что внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.

Механизм электронного аудита базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного ОЭСР. Этот файл прост в использовании и предназначен для налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения.

"Автоматизированная обработка полученного аудиторского файла даст возможность для быстрого выявления наиболее рисковых как субъектов (налогоплательщиков), так и объектов (транзакций) для налоговых проверок", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что такой аудит намерены внедрять с 2023 года, а в полной мере новый вид проверок заработает в 2027.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новый налог. Ожидается, что поступления с него пойдут в местные бюджеты.

Кроме того, ранее у президента Владимира Зеленского назвали три крупнейших блока поддержки бизнеса в условиях карантина.

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