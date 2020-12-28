В Україні змінять надання реабілітаційної допомоги: Зеленський підписав закон

В Україні зміниться надання реабілітаційної допомоги. Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон описує реабілітаційну допомогу до етапу настання стійкого обмеження життєдіяльності, тобто до проведення медико-соціальної експертизи та отримання особою статусу особи з інвалідністю.

Документ визначає правові, організаційні та економічні основи проведення реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування у сфері охорони здоров'я.

Також у законі прописано введення індивідуального реабілітаційного плану, який реєструє всі наявні функціональні обмеження пацієнта, повний обсяг наданих реабілітаційних втручань та зміни ступеня обмежень життєдіяльності пацієнта.

Крім цього документ погоджує національну термінологію щодо реабілітації у сфері охорони здоров'я термінології, використовуваної Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Закон створить умови для формування в Україні сучасної системи реабілітації у сфері охорони здоров'я, яка буде функціонувати і розвиватися за принципами і стандартами країн ЄС, забезпечить зниження впливу станів, що обмежують життєдіяльність або призводять до інвалідизації, та можливості досягнення оптимальної соціальної інтеграції для осіб з обмеженням життєдіяльності

Нагадаємо, 3 грудня Рада прийняла даний законопроект. За нього проголосували 288 парламентаріїв.

Крім того, в Україні може з'явитися Державний фонд підтримки медицини, спорту і культури. Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу відповідний законопроект №3899.