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В Украине изменят предоставление реабилитационной помощи: Зеленский подписал закон

Автор: РБК-Украина

В Украине изменится предоставление реабилитационной помощи. Президент Владимир Зеленский подписал закон "О реабилитации в сфере здравоохранения".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон описывает реабилитационную помощь к этапу наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть к проведению медико-социальной экспертизы и получения лицом статуса лица с инвалидностью.

Документ определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничениями повседневного функционирования в сфере здравоохранения.

Также в законе прописано введение индивидуального реабилитационного плана, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, полный объем предоставленных реабилитационных вмешательств и изменения степени ограничений жизнедеятельности пациента.

Кроме этого документ согласовывает национальную терминологию по реабилитации в сфере здравоохранения терминологии, используемой Всемирной организацией здравоохранения.

Закон создаст условия для формирования в Украине современной системы реабилитации в сфере здравоохранения, которая будет функционировать и развиваться по принципам и стандартам стран ЕС, обеспечит снижение влияния состояний, ограничивающих жизнедеятельность или приводят к инвалидизации, и возможности достижения оптимальной социальной интеграции для лиц с ограничением жизнедеятельности.

Напомним, 3 декабря Рада приняла данный законопроект. За него проголосовали 288 парламентариев.

Кроме того, в Украине может появиться Государственный фонд поддержки медицины, спорта и культуры. Профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу соответствующий законопроект №3899.

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Новости Украины Владимир Зеленскиймедицинареабилитация