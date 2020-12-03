В Україні змінили надання реабілітаційної допомоги: що вирішила Рада

В Україні зміниться надання реабілітаційної допомоги. Верховна рада у другому читанні схвалила законопроект №3668 "Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За законопроект №3668 проголосували 288 нардепів.

В Україні введуть сучасну систему "реабілітації у сфері охорони здоров'я" (health-related rehabilitation, - ред.). Вона передбачає, що реабілітаційну допомогу українці зможуть отримати безпосередньо в установах охорони здоров'я з самого початку захворювання або травми.

Також у законі прописане введення індивідуального реабілітаційного плану, який реєструє всі наявні функціональні обмеження пацієнта, повний обсяг наданих реабілітаційних втручань і зміни ступеня обмежень життєдіяльності пацієнта.

Згідно з проектом, з'явиться новий вид господарської діяльності - "реабілітаційна практика". Вона вимагає окремого ліцензування, ґрунтується на реабілітаційній стратегії охорони здоров'я і принципово відрізняється від господарської діяльності у вигляді "медичної практики".

Цей закон набере чинності на наступний день після опублікування. Однак у дію його введуть після закінчення шести місяців з дня його опублікування.

Нагадаємо, в Україні може з'явитися Державний фонд підтримки медицини, спорту і культури. Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу відповідний законопроект №3899.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський чекає від Міністерства охорони здоров'я і профільного комітету ВР моделі страхової медицини.