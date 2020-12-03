В Украине изменили предоставление реабилитационной помощи: что решила Рада

В Украине изменится предоставление реабилитационной помощи. Верховная рада во втором чтении одобрила законопроект №3668 "О реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За законопроект №3668 проголосовали 288 нардепов.

В Украине введут современную систему "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation, - ред.). Она предусматривает, что реабилитационную помощь украинцы смогут получить непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.

Также в законе прописано введение индивидуального реабилитационного плана, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, полный объем предоставленных реабилитационных вмешательств и изменения степени ограничений жизнедеятельности пациента.

Согласно проекту, появится новый вид хозяйственной деятельности - "реабилитационная практика". Она требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде "медицинской практики".

Этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования. Однако в действие его введут по истечении шести месяцев со дня его опубликования.

Напомним, в Украине может появиться Государственный фонд поддержки медицины, спорта и культуры. Профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу соответствующий законопроект №3899.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский ждет от Министерства здравоохранения и профильного комитета ВР модели страховой медицины.