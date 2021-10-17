RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні достатньо газу для населення, - Зеленський

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. За його словами, запасів газу для споживачів достатньо за меншими цінами порівняно з європейськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти тижня".

"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами", - заявив президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаГаз