В Украине достаточно газа для населения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. По его словам, запасов газа для потребителей достаточно по меньшим ценам по сравнению с европейскими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Факти тижня".
"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", - заявил президент.