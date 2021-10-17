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В Украине достаточно газа для населения, - Зеленский

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. По его словам, запасов газа для потребителей достаточно по меньшим ценам по сравнению с европейскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Факти тижня".

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", - заявил президент.

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Владимир ЗеленскийУкраинаГаз