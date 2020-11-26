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В Україні з четверга дозволили допуск слідчих у зону ООС

Новость на русском → Україна, Четвер 26 листопада 2020 09:07
В Україні з четверга дозволили допуск слідчих у зону ООС Фото: військові (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні з четверга, 26 листопада, дозволений допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення Операції об'єднаних сил. Відповідний закон набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон вчора оприлюднили у виданні "Голос України". Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Документ вносить зміни в закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".

У законі прописано, що допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення ООС, а також надання їм відповідного сприяння, є обов'язковими. Допускати правоохоронців будуть у порядку, визначеному командувачем об'єднаних сил.

Нагадаємо, раніше документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада Верховна рада прийняла цей закон у другому читанні. "За" проголосували 279 депутатів парламенту.

Так, раніше Зеленський заявив, що правоохоронці повинні показати результат у розслідуванні військових злочинів.

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