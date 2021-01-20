Україна виконала всі умови для нормандського саміту, - голова ОБСЄ

Україна на сьогодні виконала всі умови для проведення наступного нормандського саміту за участю лідерів Росії, Німеччини та Франції. Однак російська сторона не виконала свою частину зобов'язань.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила голова ОБСЄ Анн Лінде.

За її словами, на саміті в Парижі в грудні 2019 року досягли угоди про нову зустріч "нормандської четвірки" при виконанні певних умов.

"Україна виконала всі умови. Росія - на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як пройдуть переговори, від того, як буде досягнута домовленість виконувати ці умови", - зазначила Лінде.

Вона також виключила можливість участі ОБСЄ в нормандському форматі, оскільки він ефективний і в нинішньому складі. У той же час ОБСЄ сконцентрувала зусилля на Тристоронній контактній групі.

Крім того, Лінде пояснила, чому називає те, що відбувається на Донбасі, конфліктом, а не війною.

"Я не можу використовувати таку термінологію, як ви, бо я голова в ОБСЄ, а це - консенсусна організація, яка вимагає згоди 57 країн. Іноді це допомагає, тому що означає, що будь-яке наше рішення підтримують усі 57 держав. Але це також означає, що я, як голова організації, не можу вийти за спільну позицію і маю використовувати загальну лексику", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що політичні радники лідерів "нормандської четвірки" зберуться ще раз 22 січня. На переговорах обговорюється реалізація домовленостей Паризької зустрічі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що нормандський формат "живіший за всіх живих".