Украина выполнила все условия для нормандского саммита, - глава ОБСЕ

Украина на сегодня выполнила все условия для проведения следующего нормандского саммита с участием лидеров России, Германии и Франции. Однако российская сторона не выполнила свою часть обязательств.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила глава ОБСЕ Анн Линде.

По ее словам, на саммите в Париже в декабре 2019 года достигли соглашения о новой встрече "нормандской четверки" при выполнении определенных условий.

"Украина выполнила все условия. Россия - к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры, от того, как будет достигнута договоренность выполнять эти условия", - отметила Линде.

Она также исключила возможность участия ОБСЕ в нормандском формате, поскольку он эффективен и в нынешнем составе. В то же время ОБСЕ сконцентрировала усилия на Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, Линде объяснила, почему называет происходящее на Донбассе конфликтом, а не войной.

"Я не могу использовать точно такую ​​терминологию, как вы, потому что я глава в ОБСЕ, а это - консенсусная организация, которая требует согласия 57 стран. Иногда это помогает, потому что означает, что любое наше решение поддерживают все 57 государств. Но это также означает, что я, как глава организации, не могу выйти за общую позицию и должна использовать общую лексику", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что политические советники лидеров "нормандской четверки" соберутся еще раз 22 января. На переговорах обсуждается реализация договоренностей Парижской встречи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что нормандский формат "живее всех живых".