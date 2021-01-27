Україна запроваджує санкції проти російських авіакомпаній за польоти до Криму

Кабінет міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму. Тепер на них поширюється заборона на польоти над територією України і транзит ресурсів.

Відповідне рішення прийнято на засіданні українського уряду.

Зокрема, Кабінет міністрів пропонує ввести санкції проти таких авіакомпаній:

"КрасАвіа"

"Коміавтотранс"

"Авіакомпанія "Азимут"

"Авіакомпанія "ІРАЕРО"

"Авіасервіс"

"Тулпар Ейр"

"Аеролімузін"

"Побєда"

"Симаргл"

Санкції проти цих юридичних осіб будуть введені на три роки. Крім того, Київ попросить міжнародне співтовариство також ввести санкції. Відповідні ноти направлять США, країн Євросоюзу і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заарештувала понад 100 літаків російських авіакомпаній, які порушили заборону на польоти до окупованого Криму.

З березня 2014 року над окупованим півостровом закрито повітряний простір, Україна припинила роботу всіх аеропортів, оскільки не може контролювати безпеку польотів. Але аеропорт Сімферополя на сьогодні працює, він регулярно приймає рейси з Російської Федерації.

Минулої весни Офіс президента опублікував оновлені списки санкцій проти Росії.