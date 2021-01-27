UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина вводит санкции против российских авиакомпаний за полеты в Крым

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Теперь на них распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов.

Соответствующее решение принято на заседании украинского правительства.

В частности, Кабинет министров предлагает ввести санкции против следующих авиакомпаний:

  • "КрасАвиа"
  • "Комиавиатранс"
  • "Авиакомпания "Азимут"
  • "Авиакомпания "ИРАЭРО"
  • "Авиасервис"
  • "Тулпар Эйр"
  • "Аэролимузин"
  • "Победа"
  • "Симаргл"

Санкции против этих юридических лиц будут введены на три года. Кроме того, Киев попросит международное сообщество также ввести санкции. Соответствующие ноты направят США, странам Евросоюза и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина арестовала более 100 самолетов российских авиакомпаний, которые нарушили запрет на полеты в оккупированный Крым.

С марта 2014 года над оккупированным полуостровом закрыто воздушное пространство, Украина прекратила работу всех аэропортов, поскольку не может контролировать безопасность полетов. Но аэропорт Симферополя на сегодня работает, он регулярно принимает рейсы из Российской Федерации.

Прошлой весной Офис президента опубликовал обновленные списки санкций против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияКрымСанкции