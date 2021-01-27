Украина вводит санкции против российских авиакомпаний за полеты в Крым

Кабинет министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Теперь на них распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов.

Соответствующее решение принято на заседании украинского правительства.

В частности, Кабинет министров предлагает ввести санкции против следующих авиакомпаний:

"КрасАвиа"

"Комиавиатранс"

"Авиакомпания "Азимут"

"Авиакомпания "ИРАЭРО"

"Авиасервис"

"Тулпар Эйр"

"Аэролимузин"

"Победа"

"Симаргл"

Санкции против этих юридических лиц будут введены на три года. Кроме того, Киев попросит международное сообщество также ввести санкции. Соответствующие ноты направят США, странам Евросоюза и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина арестовала более 100 самолетов российских авиакомпаний, которые нарушили запрет на полеты в оккупированный Крым.

С марта 2014 года над оккупированным полуостровом закрыто воздушное пространство, Украина прекратила работу всех аэропортов, поскольку не может контролировать безопасность полетов. Но аэропорт Симферополя на сегодня работает, он регулярно принимает рейсы из Российской Федерации.

Прошлой весной Офис президента опубликовал обновленные списки санкций против России.