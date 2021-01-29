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Україна вперше вийшла на офіційний контакт з Тіхановською: про що говорили

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 17:32
Україна вперше вийшла на офіційний контакт з Тіхановською: про що говорили Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 29 січня, Україна вперше вийшла на офіційний контакт з білоруською опозиціонеркою Світланою Тіхановською. Зустріч пройшла в рамках онлайн-засідання Люблінського трикутника.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні до нашої зустрічі приєдналася Світлана Тіхановська, ми вислухали її бачення ситуації в Білорусі та її очікування від міжнародного співтовариства", - зазначив Кулеба.

За його словами, ситуація в Білорусі впливає на ситуацію в регіоні в цілому, тому бесіда з Тіхановською пройшла в регіональному форматі.

"Нам всім добре відома позиція Олександра Лукашенка... сьогодні ми почули думку протилежної сторони у тому протистоянні, яке розгорнулося в Білорусі... Ми її (Тіхановську, - ред.) почули і уважно вивчимо позиції, які вона озвучила. І обміняємося думками з колегами в Люблінському трикутнику, як на них реагувати і які можуть бути подальші кроки", - додав Кулеба.

У Тіхановської сьогодні відзначили, що це був перший офіційний контакт білоруської опозиціонерки з представниками України. На онлайн-зустрічі вона піднімала питання посилення санкцій проти Олександра Лукашенка і причетних до фальсифікації виборів та репресій.

Також вона запропонувала розглянути можливість створення міжнародної коаліції для спрощення переходу влади в Білорусі. І розширити формат Люблінського трикутника за рахунок майбутньої участі Мінська.

Нагадаємо, раніше Кулеба запропонував зробити Люблінський трикутник майданчиком для врегулювання кризи в Білорусі.

Також повідомлялося, що Тіхановська планує найближчим часом відвідати Україну.

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