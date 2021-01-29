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Украина впервые вышла на официальный контакт с Тихановской: о чем говорили

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 17:32
Украина впервые вышла на официальный контакт с Тихановской: о чем говорили Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 29 января, Украина впервые вышла на официальный контакт с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Встреча прошла в рамках онлайн-заседания Люблинского треугольника.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня к нашей встрече присоединилась Светлана Тихановская, мы выслушали ее видение ситуации в Беларуси и ее ожидания от международного сообщества", - отметил Кулеба.

По его словам, ситуация в Беларуси влияет на ситуацию в регионе в целом, поэтому беседа с Тихановской прошла в региональном формате.

"Нам всем хорошо известна позиция Александра Лукашенко… сегодня мы услышали мнение противоположной стороны в том противостоянии, которое развернулось в Беларуси… Мы ее (Тихановскую, - ред.) услышали и внимательно изучим позиции, которые она озвучила. И обменяемся мнениями с коллегами в Люблинском треугольнике, как на них реагировать и какие могут быть дальнейшие шаги", - добавил Кулеба.

У Тихановской сегодня отметили, что это был первый официальный контакт белорусской оппозиционерки с представителями Украины. На онлайн-встрече она поднимала вопрос ужесточения санкций против Александра Лукашенко и причастных к фальсификации выборов и репрессиям.

Также она предложила рассмотреть возможность создания международной коалиции для упрощения перехода власти в Беларуси. И расширить формат Люблинского треугольника за счет будущего участия Минска.

Напомним, ранее Кулеба предложил сделать Люблинский треугольник площадкой для урегулирования кризиса в Беларуси.

Также сообщалось, что Тихановская планирует в ближайшее время посетить Украину.

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