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Україна вперше призначила почесного консула в Квебеку

Автор: Дмитро Левицький

Україна вперше призначила свого почесного консула у Монреалі - найбільшому місті Квебеку. Ним став колишній президент Світового конгресу українців Евген Чолій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Україна планує розвивати торгівельну співпрацю, університетські контакти та культурні зв'язки з Квебеком.

"Україна отримала дипломатичну присутність у Квебеку вперше в історії. Могутня провінція, зі своїм характером. Уже зараз - лідер серед канадських провінцій за обсягами торгівлі з Україною", - наголосив він.

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Призначення Чолія почесним консулом вже привітали у Міністерстві закордонних справ України.

"Щиро вітаємо екс-президента СКУ Чолія на посаді почесного консула в Монреалі. Розширюємо нашу консульську присутність в Канаді", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив послів у Тунісі та Нігерії.

Також РБК-Україна писало про призначення українського посла у Швеції.

Крім того, наприкінці вересня Зеленський змінив посла України в Італії.

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