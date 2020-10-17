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Украина впервые назначила почетного консула в Квебеке

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина впервые назначила своего почетного консула в Монреале - крупнейшем городе Квебека. Им стал бывший президент Мирового конгресса украинцев Евгений Чолий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Украина планирует развивать торговое сотрудничество, университетские контакты и культурные связи с Квебеком.

"Украина получила дипломатическое присутствие в Квебеке впервые в истории. Могущественная провинция, со своим характером. Уже сейчас - лидер среди канадских провинций по объемам торговли с Украиной", - подчеркнул он.

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Назначение Чолия почетным консулом уже приветствовали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Поздравляем экс-президента ВКУ Чолия на должности почетного консула в Монреале. Расширяем наше консульское присутствие в Канаде", - заявили в МИД.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии.

Также РБК-Украина писало о назначении украинского посла в Швеции.

Кроме того, в конце сентября Зеленский сменил посла Украины в Италии.

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