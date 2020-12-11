Україна вперше за 70 років стала головою Дунайської комісії

Посол України в Угорщині Любов Непоп стала головою Дунайської комісії. Вперше за 70 років Україна головуватиме в цій міжнародній організації.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на сторінці у Facebook.

Непоп головуватиме в Дунайській комісії з 2021 по 2023 рік.

"Головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, сприятиме її євроінтеграції та економічному розвитку", - наголосили в МЗС.

Зазначається, що Дунайська комісія є міжнародною міжурядовою організацією, яка була заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї в 1948 році. Основні цілі діяльності комісії - забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї.

До Дунайської комісії входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія. Україна стала членом комісії у 1949 році.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада схвалила закон "Про внутрішній водний транспорт". Документ містить положення, що стосуються державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту.