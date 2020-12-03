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Рада схвалила закон "Про внутрішній водний транспорт": що зміниться

Новость на русском → Україна, Четвер 03 грудня 2020 11:31
Рада схвалила закон "Про внутрішній водний транспорт": що зміниться Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила закон "Про внутрішній водний транспорт" у другому читанні. Відповідний законопроект №1182-1-д підтримали 276 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

У законі прописане держрегулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, основи його функціонування і розвитку, інфраструктури, перевезення вантажів і пасажирів, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та його безпеки, майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах.

Встановлюється і відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт.

Закон набере чинності з 1 січня 2022 року. Однак ряд його статей наберуть чинності через три роки з дня опублікування документу.

Штрафи для судновласників

Закон передбачає, що за порушення на судновласників накладаються адміністративно-господарські штрафи.

За завантаження судна внутрішнього плавання понад вантажну марку загрожує покарання у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень).

Такий же штраф передбачений за вихід у рейс судна внутрішнього плавання, яке не має суднових документів або стан корпусу чи суднові механізми та обладнання якого не відповідають встановленим вимогам.

Вихід у рейс судна внутрішнього плавання, не зареєстрованого у встановленому порядку або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, або з внесеними до такого обладнання недостовірними даними, каратимуть штрафом у 5 тисяч таких мінімумів (85 тисяч гривень).

За перевезення судном вантажу без оформлення транспортного документа, якщо воно передбачене законом або міжнародним договором України, передбачений штраф у розмірі 1 тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч гривень).

За здійснення діяльності без внесення до Реєстру об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту власників річкових портів (терміналів) будуть штрафувати. Розмір покарання становить 3 тисячі таких мінімумів (51 тисяча гривень).

При цьому у разі вчинення однією особою двох або більше правопорушень штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

Нагадаємо, в кінці квітня Рада схвалила цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в лютому комітет з питань транспорту рекомендував парламенту прийняти законопроект про внутрішній водний транспорт. Так, члени комітету підтримали проект закону №1182-1-д, який був доопрацьований і представлений 45 нардепами.

Відзначимо, на початку 2019-го Володимир Омелян, який очолював тоді Міністерство інфраструктури, підкреслював, що для розвитку вантажопотоку на Дніпрі Рада повинна прийняти закон про внутрішній водний транспорт.

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