Україна повернеться до адаптивного карантину: правила і обмеження

З 25 січня в Україні перестає діяти локдаун. В зв'язку з цим починає діяти адаптивний карантин, який, зокрема, дозволяє роботу кафе та ресторанів, що залишиться забороненим - в матеріалі РБК-Україна.

Що дозволять

Після січневого локдауну Україна повертається до "помаранчевої" зони. Тому буде дозволена роботу непродовольчих магазинів та ринків, торгових центрів.

Кафе та ресторани зможуть працювати з 7:00 до 22:00. Там будуть діяти карантинні обмеження: розміщення відвідувачів на відстані не менше, аніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками, не більше 4 дорослих за столом.

Можуть працювати кінотеатри і театри, спортзали та фітнес-центри, музеї, виставки, галереї.

Що буде заборонено

Не дозволять діяльність закладів, які надають послуги розміщення (окрім готелів, санаторно-курортних закладів та закладів, що надають соціальні послуги).

Також розважальні заклади, дискотеки, масові заходи (більше 20 осіб) лишаються під забороною.

Очне відвідування шкіл

У МОН наполягають, що потрібно повернути молодших школярів (1−4 класи) до повноформатного навчання. Втім, у МОЗ з цим не погоджуються.

Робота транспорту

Громадський транспорт продовжить свою роботу. Карантинними обмеженнями в транспорті лишаються: масковий режим та заповненість відповідно до кількості місць для сидіння. Метро і далі працюватиме.

Нагадаємо, рішення Кабінету міністрів України посилити карантин з 8 по 24 січня 2021 року підтримують 51% українців. Протилежної думки дотримуються майже стільки ж - 46% громадян.