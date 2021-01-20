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Січневий локдаун: думки українців розділилися майже порівну

Новость на русском → Київ, Середа 20 січня 2021 11:19
Січневий локдаун: думки українців розділилися майже порівну Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За місяць підтримка локдауну знизилася

Рішення Кабінету міністрів України посилити карантин з 8 по 24 січня 2021 року підтримують 51% українців. Протилежної думки дотримуються майже стільки ж - 46% громадян.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в середині січня.

Як зазначають соціологи, підтримка локдауну серед населення знизилася (у грудні підтримували 56%).

Січневий локдаун: думки українців розділилися майже порівну

За даними опитування, лише 40% вважають, що це введення карантину зменшить рівень захворюваності (у грудні - 52%), протилежної думки дотримуються 55% респондентів. Навіть серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним. Більше висловлюються на користь цієї ініціативи старші, жінки і ті, хто боїться захворіти.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 січня 2021 серед 1600 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,4%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 9 грудня 2020 року № 1236 ввів нові обмеження в зв'язку з гострою респіраторною інфекцією SARS-CoV-2. Цією ж постановою водяться додаткові карантинні заходи з 8 до 24 січня 2021 року.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у грудні більше половини українців (56%) підтримували рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Виступали проти 41% респондентів.

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