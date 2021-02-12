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Україна веде переговори зі SpaceX. Хоче запустити супутник "Січ" її ракетою

Автор: Анастасія Рокитна

Україна обрала американську компанію SpaceX Ілона Маска для запуску супутника дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Україна в даний час веде технічні переговори з нею.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у інтерв'ю на телеканалі "Перший діловий".

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За його словами, відповідне рішення було прийнято президентом Володимиром Зеленським.

"У нас реально є вікно запустити апарат у грудні з допомогою іноземного оператора - в даному випадку SpaceX, з яким ми зараз співпрацюємо з точки зору сумісності апарату з ракетою-носіїв", - сказав Уруський.

Міністр зазначив, що скоро стане відомо чи можливо поєднати український супутник з ракетоносієм SpaceX. Віце-прем'єр зазначив, що на сьогоднішній день супутник практично готовий.

"Він вимагає кінцевого аналізу та експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску", - пояснив він.

Нагадаємо, Олег Уруський заявив про необхідність прискорення реалізації проекту з виведення власного супутника на орбіту Землі.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хоче до березня 2024 року запустити в космос українську ракету-носій. Для створення ракети хочуть залучати інвесторів.

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Новини України спутниккосмосИлон Маск
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