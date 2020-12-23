Україна спростила видачу посвідок на проживання громадянам Білорусі

Кабінет міністрів України спростив видачу посвідок на проживання громадянам Білорусі. Спрощеним порядком зможуть скористатися підприємці та IT-фахівці.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
Згідно з документом, спрощений порядок поширюється на громадян Білорусі, які є бізнесменами, фахівцями, зокрема, у сфері IT. Посвідка на проживання надається:
Для оформлення посвідки на проживання треба подати паспорт із засвідченим перекладом на українську мову, поліс медичного страхування, квитанцію про сплату адміністративного збору. Документ видається протягом трьох днів з дати прийняття заяви.
Фото: порядок оформлення посвідки на проживання в Україні для білорусів
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна буде залучати IT-фахівців з Білорусі, спростивши імміграцію.
Після відповідного указу президента Володимира Зеленського білоруський МЗС направив ноту протесту.