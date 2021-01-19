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Україна в ТКГ запропонувала напрацювати єдиний план по Донбасу

Автор: РБК-Україна

Україна в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків". У ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Повідомляється, що на засіданні політичної підгрупи її координатор від ОБСЄ П'єр Морель представив свій аналіз пропозицій української та російської сторони - українського "Плану спільних кроків" та зауважень представників РФ.

"Українська делегація виступила з пропозицією до Мореля розробити єдиний проект документа, до якого б увійшли пропозиції обох сторін і модератора від ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "План спільних кроків", який підготувала Україна, пропонує виведення російських військ з Донбасу, збільшення чисельності місії ОБСЄ, передачу контролю над кордоном і так далі.

Російський план полягає в 15 пунктах. Зокрема, Москва вимагає схвалити план мирного врегулювання на рівні Верховної ради України, закріпити в Конституції особливий статус, а також провести місцеві вибори до передачі контролю над кордоном.

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