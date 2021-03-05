Україна знову скоротила список країн "червоної зони": що змінилося

Зокрема, до "червоного списку" перейшли Болгарія і Кіпр. До "зеленого" - Парагвай, Аргентина, Сент-Вінсент і Гренадіни, Панама, Білорусь, Великобританія, Ірландія, Італія та Португалія.

При цьому популярні серед українців Чехія, Чорногорія, Ізраїль, Словаччина, Албанія, Угорщина, Молдова, Франція, Польща та США залишаються в "червоній зоні".

Фото: список країн "червоної зони"

Зазначимо, тепер країну включають в "червоний список", якщо рівень захворюваності на COVID перевищував позначку у 239,6 випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів. Індикатор підняли через зростання захворюваності в самій Україні.

По прибуттю з такої країни треба пройти двотижневу самоізоляцію, з якої можна достроково вийти після тесту на COVID. Також можна привезти свіжий тест з собою.

Серед відкритих для українських туристів країн у "зеленій зоні" знаходяться Туреччина, Єгипет і Грузія,