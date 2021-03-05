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Украина снова сократила список стран "красной зоны": что изменилось

Автор: РБК-Украина

По состоянию на 5 марта Украина снова сократила список стран "красной зоны". Теперь в него входят 54 страны, неделей ранее было 61.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В частности, в "красный список" перешли Болгария и Кипр. В "зеленый" - Парагвай, Аргентина, Сент-Винсент и Гренадины, Панама, Беларусь, Великобритания, Ирландия, Катар и Португалия.

При этом популярные среди украинцев Чехия, Черногория, Израиль, Словакия, Албания, Венгрия, Молдова, Франция, Польша и США остаются в "красной зоне".

Фото: список стран "красной зоны"

Отметим, теперь страну включают в "красный список", если уровень заболеваемости COVID превышал отметку в 239,6 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Индикатор подняли из-за роста заболеваемости в самой Украине.

По прибытию из такой страны нужно пройти двухнедельную самоизоляцию, из которой можно досрочно выйти после теста на COVID. Также можно привезти свежий тест с собой.

Среди открытых для украинских туристов стран в "зеленой зоне" находятся Турция, Египет и Грузия,

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня для украинцев открыты 95 стран.

А во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия может закончиться в 2022 году.

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