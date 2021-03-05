Україна впала, а от Білорусь ще тримається, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну. Нібито їх головна мета - президент.

Про це повідомляє "БелТА" .

"Все робиться для того, щоб зламати країну. Україна впала. По периметру всі пострадянські республіки розвалилися, а ось ця Білорусь ще тримається. Вони ж прекрасно розуміють, вибачте за мою нескромність, що тримається в основному за рахунок того, що цей Лукашенко заважає. Тому його треба звалити", - зазначив він.

За його словами, опозиції нібито треба розкачати народ, знайти щось проти влади.

Нагадаємо, раніше Світлана Тіхановська зробила важливу заяву. За її словами, опозиція "втратила вулиці".

Також раніше РБК-Україна писало, що Тіхановська поки не бачить сенсу в поверненні в Білорусь.

Зазначимо, Держдепартамент США ввів санкції відносно 43 громадян Білорусі, "відповідальних за підрив демократії", позбавивши їх права на в'їзд у Сполучені Штати. У відомстві стурбовані тим, що білоруська влада продовжує чинити тиск на мирних демонстрантів, активістів та журналістів.