Опозиція в Білорусі "втратила вулиці". Тіхановська зробила заяву

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Le Temps, передає "Белсат" .

Опозиція зараз намагається поліпшити свою організацію, повідомила Тіхановська. Вуличні протести продовжаться, "можливо, навесні", вона сподівається.

"Я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестувальників - у них є зброя, у них є сила, так що так, на даний момент здається, що ми програли", - заявила Тіхановська.

За її словами, робляться спроби пов'язати між собою різні опозиційні об'єднання - на рівні лікарів, вчителів, колишніх силовиків.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб краще організуватися, піддавати режим постійному тиску - до тих пір, поки люди не будуть готові вийти на вулиці знову, можливо, навесні", - зазначила вона.