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Україна дозволить подвійне громадянство з країнами ЄС та іншими. Але не з Росією

Автор: РБК-Україна

Україна має намір дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського союзу та іншими дружніми державами. Про Росію не може бути й мови.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він зазначив, що підтримує ідею легалізації подвійного громадянства. Але є одне виключення - це Російська Федерація, з якою не може йти мови про це.

"Що ви побачили в рішенні РНБО? Ви побачили контури позиції держави, яка повинна бути відображена в законодавстві...Політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянства з країнами ЄС... з країнами, які дружні нам і не представляють загрози. Список цих країн буде калібруватися", - зазначив Кулеба.

За його словами, другий елемент - це заборона займати державні посади при наявності подвійного громадянства.

"Тут буде інша політика з рядом обмежень, щоб не допустити зловживань", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони доручила розробити законопроект про легалізацію подвійного громадянства. При цьому чиновникам буде заборонено мати паспорт іншої держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив чиновникам з подвійним громадянством позбутися його.

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Новини України ЕвросоюзгражданствоДмитро Кулеба
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