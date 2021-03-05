Україна дозволить подвійне громадянство з країнами ЄС та іншими. Але не з Росією

Зокрема, він зазначив, що підтримує ідею легалізації подвійного громадянства. Але є одне виключення - це Російська Федерація, з якою не може йти мови про це.

"Що ви побачили в рішенні РНБО? Ви побачили контури позиції держави, яка повинна бути відображена в законодавстві...Політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянства з країнами ЄС... з країнами, які дружні нам і не представляють загрози. Список цих країн буде калібруватися", - зазначив Кулеба.

За його словами, другий елемент - це заборона займати державні посади при наявності подвійного громадянства.

"Тут буде інша політика з рядом обмежень, щоб не допустити зловживань", - додав міністр.