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Україна розробила декілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2"

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 18:25
Україна розробила декілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2" Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Дмитро Левицький

Оператор газотранспортних систем України підготувався до запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Оператор розробив декілька сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід території України.

Про це йдеться в інтерв'ю глави Оператора ГТС України Сергія Макогона угорській економічній газеті Világgazdaság, текст якого наводить українське посольство в Будапешті.

"Звісно. Ми розробили декілька сценаріїв. Оскільки в Україні найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі, тож послуги ГТС будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту", - пояснив він.

Макогон додав, що в такому разі Україні доведеться забезпечити економічно-доцільний тариф як для внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів.

"Це означає, що ми модернізуємо лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитимемо з експлуатації. Відповідно - у разі повної відмови від транзиту нашою територією - вже не можна буде сприймати українську ГТС як доступний запасний варіант", - додав керівник ОГТСУ.

Нагадаємо, нещодавно Україна закликала США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", щоб заблокувати реалізацію цього газопроводу.

В матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні" ви можете прочитати пояснення експертів щодо того, якими будуть наслідки запуску цього газопроводу.

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