Україна розробила декілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2"
Оператор газотранспортних систем України підготувався до запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Оператор розробив декілька сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід території України.
Про це йдеться в інтерв'ю глави Оператора ГТС України Сергія Макогона угорській економічній газеті Világgazdaság, текст якого наводить українське посольство в Будапешті.
"Звісно. Ми розробили декілька сценаріїв. Оскільки в Україні найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі, тож послуги ГТС будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту", - пояснив він.
Макогон додав, що в такому разі Україні доведеться забезпечити економічно-доцільний тариф як для внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів.
"Це означає, що ми модернізуємо лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитимемо з експлуатації. Відповідно - у разі повної відмови від транзиту нашою територією - вже не можна буде сприймати українську ГТС як доступний запасний варіант", - додав керівник ОГТСУ.
Нагадаємо, нещодавно Україна закликала США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", щоб заблокувати реалізацію цього газопроводу.
В матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні" ви можете прочитати пояснення експертів щодо того, якими будуть наслідки запуску цього газопроводу.