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Украина разработала несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2"

Новина українською → Киев, Суббота 06 марта 2021 18:25
Украина разработала несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2" Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оператор газотранспортных систем Украины подготовился к запуску российского газопровода "Северный поток-2". Оператор разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины.

Об этом говорится в интервью главы Оператора ГТС Украины Сергея Макогона венгерской экономической газете Világgazdaság, текст которого приводит украинское посольство в Будапеште.

"Конечно. Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине крупнейший внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе, поэтому услуги ГТС будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - пояснил он.

Макогон добавил, что в таком случае Украине придется обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а остальные постепенно будем выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС в качестве доступного запасного варианта", - добавил руководитель ОГТСУ.

Напомним, недавно Украина призвала США ввести новые санкции против "Северного потока-2", чтобы заблокировать реализацию этого газопровода.

В материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это грозит Украине" вы можете прочитать пояснения экспертов о том, какими будут последствия запуска этого газопровода.

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