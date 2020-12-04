RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна розраховує стати повноцінним членом НАТО у 2030 році

Автор: РБК-Україна

У Міністерстві закордонних справ заявили, що бачать Україну повноцінним членом НАТО у 2030 році. Також у МЗС вважають, що надання Україні Плану дій щодо членства стане потужним імпульсом для досягнення критеріїв членства.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у своєму відеозверненні.

"Україна налаштована оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу", - заявила вона.

За її словами, в цьому контексті надання Україні Плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом для подальшого руху по шляху реформ і мобілізації зусиль з метою досягнення критеріїв членства.

Крім того, Джапарова зазначила, що в доповіді підтверджено відданість Альянсу політиці "відкритих дверей" з метою посилення Східного флангу НАТО і нарощування взаємодії зі східними партнерами, зокрема з Україною і Грузією.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилить підтримку України на тлі агресії Російської Федерації в Чорному морі.

Також повідомлялося, що Україна розраховує на збільшення кількості навчань НАТО на своїй території.

Додамо, що міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що війна на Донбасі і російська окупація Криму є перешкодою для вступу України в НАТО. За його словами, НАТО не буде запрошувати до членства країну, в якій йде війна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОМЗС