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Україна хоче більше навчань НАТО на своїй території, - Кулеба

Новость на русском → Стамбул, Середа 02 грудня 2020 20:04
Україна хоче більше навчань НАТО на своїй території, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Україна розраховує на збільшення кількості навчань НАТО на своїй території. Також хоче більше взаємодії з альянсом.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками онлайн-зустрічі ради НАТО за участю України та Грузії.

"Сказав колегам з НАТО, що Україна хоче більше взаємодії з альянсом, хоче більше навчань на своїй території", - сказав Кулеба.

Також міністр підкреслив, що висловив бажання України отримати від альянсу план дій щодо членства в організації.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) в 2021 році на саміті Альянсу. Він зазначив, що такий курс України закріплений в Конституції України.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що війна на Донбасі і російська окупація Криму є перешкодою для вступу України в НАТО. За його словами, НАТО не буде запрошувати до членства країну, в якій йде війна.

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