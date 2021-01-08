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Україна просить ЄС допомогти з поставками COVID-вакцини, - журналіст

Автор: РБК-Україна

Україна направила Європейській комісії листа з проханням допомогти з поставками вакцини від COVID. Лист надіслав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це у Twitter повідомив брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Надзвичайно високий світовий попит і умови закупівлі вакцин роблять наші позиції на переговорах непорівнянними з позиціями ЄС", - цитує журналіст лист Шмигаля.

За його словами, український прем'єр пише про те, що Україна без допомоги ЄС отримає вакцину від COVID не раніше, ніж у березні.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко, що Україна найближчим часом отримає COVID-вакцину від COVAX.

"Отримали від COVAX лист про можливість поставки до країни м-РНК вакцини вже найближчим часом", - зазначив він.

Також повідомлялося, що Ізраїль виключає таємні поставки COVID-вакцини для українських політиків. До цього президент Володимир Зеленський доручив правоохоронним органам перевірити інформацію, опубліковану в ЗМІ, про нібито "підпільну вакцинацію".

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Новини України ВакцинаCOVID-19Денис Шмигаль