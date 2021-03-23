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Україна приєднається до ще одної Міжамериканської конвенції

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський погодив приєднання України до Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства. Він сьогодні підписав відповідний закон.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський підписав закон № 1301-9, який український парламент ухвалив 2 березня 2021 року. Документ був ініційований самим президентом України. Конвенція набирає чинності для України на 30-й день після здачі на зберігання документа про приєднання.

Метою конвенції, до якої приєднається Україна, як пояснили в Офісі президента, є встановлення правил, які регулюють міжнародну співпрацю між учасниками щодо отримання підтвердження та інформації стосовно законодавства кожної з держав-учасниць.

Ця конвенція передбачає надання можливості судовим органам учасниць звертатися із запитом про надання інформації про текст, чинність, зміст та сферу застосування її законодавства з конкретних питань.

Наприклад, попросити копії текстів правових актів із зазначенням їхньої чинності або судових прецедентів, а також експертного висновку, який складається з думки адвокатів або фахівців.

Нагадаємо, у травні 2020 року Зеленський схвалив приєднання України до Міжамериканської конвенції про кримінальні покарання.

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