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Украина присоединится к еще одной Межамериканской конвенции

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский согласовал присоединение Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информацию относительно иностранного законодательства. Он сегодня подписал соответствующий закон.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подписал закон № 1301-9, который украинский парламент принял 2 марта 2021. Документ был инициирован самим президентом Украины. Конвенция вступает в силу для Украины на 30-й день после сдачи на хранение документа о присоединении.

Целью конвенции, к которой присоединится Украина, как объяснили в Офисе президента, является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между участниками относительно получения подтверждения и информации по законодательству каждой из стран-участниц.

Эта конвенция предусматривает предоставление возможности судебным органам участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, действии, содержании и области применения ее законодательства по конкретным вопросам.

Например, попросить копии текстов правовых актов с указанием их действия или судебных прецедентов, а также экспертного заключения, который основывается на мысли адвокатов или специалистов.

Напомним, в мае 2020 Зеленский одобрил присоединение Украины к Межамериканской конвенции об уголовных наказаниях.

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