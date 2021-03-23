Украина присоединится к еще одной Межамериканской конвенции

Зеленский подписал закон № 1301-9, который украинский парламент принял 2 марта 2021. Документ был инициирован самим президентом Украины. Конвенция вступает в силу для Украины на 30-й день после сдачи на хранение документа о присоединении.

Целью конвенции, к которой присоединится Украина, как объяснили в Офисе президента, является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между участниками относительно получения подтверждения и информации по законодательству каждой из стран-участниц.

Эта конвенция предусматривает предоставление возможности судебным органам участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, действии, содержании и области применения ее законодательства по конкретным вопросам.

Например, попросить копии текстов правовых актов с указанием их действия или судебных прецедентов, а также экспертного заключения, который основывается на мысли адвокатов или специалистов.