Україна може запропонувати відключити РФ від міжнародної платіжної системи, - Кравчук

Якщо Росія не буде робити жодних кроків назустріч щодо Донбасу, Україна може наполягти на посиленні санкцій проти Москви. Мова йде про пропозицію відключити Росію від міжнародної платіжної системи.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук.

За його словами, Україна буде оцінювати ситуацію в переговорному процесі вже в кінці року.

"Початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій про тиск на агресора. Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо просити і вимагати", - зазначив Кравчук.

Голова української делегації, однак, впевнений, що найкращий шлях вирішення ситуації на Донбасі - це дипломатичний.

"Якщо Росія не хоче домовитися дипломатичним і політичним шляхом, Україна має зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність", - резюмував Кравчук.

Нагадаємо, минулого тижня Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ, щоб розглянути питання виконання домовленостей "нормандської четвірки". Планувалося, що позачергове засідання відбудеться на цьому тижні.

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пропонував провести "нормандську зустріч" на рівні лідерів до кінця 2020 року.