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Україна підтвердила Пентагону намір продовжити участь в операціях НАТО: в яких саме

Автор: Инна Собора

В ході телефонної розмови 19 лютого міністр оборони Андрій Таран підтвердив главі Пентагону Ллойду Остіну намір продовжити участь нашої країни в операціях НАТО. Він додав, що Україна постійно нарощує рівень взаємосумісності з силами Альянсу.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Таран подякував уряду США за непохитну допомогу та участь у посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз і сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО.

"Ми постійно нарощуємо рівень взаємосумісності з силами Альянсу завдяки технічній допомозі, а також спільній участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки", - сказав міністр.

Він, зокрема, відзначив, Україна підтверджує намір продовжити участь в операціях у складі Тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка", багатонаціональних сил НАТО в Косово, а також готується направити сили і засоби до Тренувальної місії НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі "Морський охоронець".

Остін, зі свого боку, подякував за продовження участі українських сил у складі міжнародних операцій.

Раніше Остін пообіцяв підтримку Україні у боротьбі з російською агресією.

Крім того, президент Джо Байден наголосив, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є життєво важливим для Європи і США.

Нагадаємо, 19 лютого Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).

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