Україна підтвердила Пентагону намір продовжити участь в операціях НАТО: в яких саме

Таран подякував уряду США за непохитну допомогу та участь у посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз і сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО.

"Ми постійно нарощуємо рівень взаємосумісності з силами Альянсу завдяки технічній допомозі, а також спільній участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки", - сказав міністр.

Він, зокрема, відзначив, Україна підтверджує намір продовжити участь в операціях у складі Тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка", багатонаціональних сил НАТО в Косово, а також готується направити сили і засоби до Тренувальної місії НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі "Морський охоронець".

Остін, зі свого боку, подякував за продовження участі українських сил у складі міжнародних операцій.