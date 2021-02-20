Украина подтвердила Пентагону намерение продолжить участие в операциях НАТО: в каких именно

Таран поблагодарил правительство США за огромную помощь и участие в усилении устойчивости против внешних угроз и содействие приближению к полноправному членству в НАТО.

"Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", - сказал министр.

Он, в частности, отметил, что Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях в составе Тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, а также готовится направить силы и средства в Тренировочной миссии НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море "Морской страж".

Остин, со своей стороны, поблагодарил за продолжение участия украинских сил в составе международных операций.