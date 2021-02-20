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Украина подтвердила Пентагону намерение продолжить участие в операциях НАТО: в каких именно

Автор: Инна Собора

В ходе телефонного разговора 19 февраля министр обороны Андрей Таран подтвердил главе Пентагона Ллойду Остину намерении продолжить участие нашей страны в операциях НАТО. Он добавил, что Украина постоянно наращивает уровень взаимосовместимости с силами Альянса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Таран поблагодарил правительство США за огромную помощь и участие в усилении устойчивости против внешних угроз и содействие приближению к полноправному членству в НАТО.

"Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", - сказал министр.

Он, в частности, отметил, что Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях в составе Тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, а также готовится направить силы и средства в Тренировочной миссии НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море "Морской страж".

Остин, со своей стороны, поблагодарил за продолжение участия украинских сил в составе международных операций.

Ранее Остин пообещал поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.

Кроме того, президент Джо Байден подчеркнул, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и США.

Напомним, 19 февраля Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

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