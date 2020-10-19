Україна на переговорах в Ірані хоче з’ясувати всі обставини катастрофи літака

Українська делегація прибула в Іран на переговори щодо збитого у січні над Тегераном українського літака МАУ. Україна хоче з’ясувати всі обставини катастрофи.

Про це заявив у відеозверненні заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

Заступник міністра зазначив, що в Ірані на цих переговорах працюватимуть три робочі групи: авіаційні експерти, слідчі прокурори, а також військові.

"Українська делегація прибула в Іран, і ми розпочинаємо переговори щодо збитого у січні іранського літака. Іранська сторона вже визнала факт збиття на своїй території. Наразі нашим завданням є з’ясувати всі обставини зазначеної трагедії: чи йдеться про людську помилку, чи це результат прорахунків у системі організації польотів над Іраном", - сказав він.

Нагадаємо, в Ірані зазначили, що друга частина переговорів стосуватиметься судових питань, а третя - юридичних, пов'язаних з сумою компенсації родинам жертв катастрофи.

Раніше повідомлялось, що розслідування катастрофи рейсу Міжнародних авіаліній України в Ірані може затягнутися на 5 років.

В кінці липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з іранською стороною, на якій Іран висловив готовність виплатити компенсації за збитий літак МАУ.