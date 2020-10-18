В Ірані у понеділок стартує другий раунд перемовин щодо катастрофи МАУ

У понеділок, 19 жовтня, у Тегерані стартує другий раунд переговорів щодо катастрофи літака української авіакомпанії МАУ. Переговори будуть проводитися до середи, 21 жовтня.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд, передає іранське агентство MEHR.

За словами Бахарванда, в рамках другого раунду переговорів відбудуться три технічні наради, які проводитиме Іранська організація цивільної авіації.

Друга частина переговорів стосуватиметься судових питань, а третя - юридичних, пов'язаних з сумою компенсації родинам жертв катастрофи.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між Іраном і Україною щодо катастрофи МАУ відбувся в кінці липня в Києві. Під час першого раунду сторони досягли трьох домовленостей.

Одним з головних досягнень першого раунду стало те, що Іран включився в переговорний процес та погодився виконати всі свої зобов'язання відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації.

Як писало РБК-Україна, в українському МЗС прогнозували, що на розслідування катастрофи МАУ може піти до 5 років.

Крім того, Канада вирішила провести власне розслідування катастрофи МАУ, щоб перевірити достовірність наданих Іраном даних.