ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна на переговорах в Ірані хоче з’ясувати всі обставини катастрофи літака

Новость на русском → Тегеран, Понеділок 19 жовтня 2020 09:59
Україна на переговорах в Ірані хоче з’ясувати всі обставини катастрофи літака Фото: Євгеній Єнін (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Українська делегація прибула в Іран на переговори щодо збитого у січні над Тегераном українського літака МАУ. Україна хоче з’ясувати всі обставини катастрофи.

Про це заявив у відеозверненні заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

Заступник міністра зазначив, що в Ірані на цих переговорах працюватимуть три робочі групи: авіаційні експерти, слідчі прокурори, а також військові.

"Українська делегація прибула в Іран, і ми розпочинаємо переговори щодо збитого у січні іранського літака. Іранська сторона вже визнала факт збиття на своїй території. Наразі нашим завданням є з’ясувати всі обставини зазначеної трагедії: чи йдеться про людську помилку, чи це результат прорахунків у системі організації польотів над Іраном", - сказав він.

Нагадаємо, в Ірані зазначили, що друга частина переговорів стосуватиметься судових питань, а третя - юридичних, пов'язаних з сумою компенсації родинам жертв катастрофи.

Раніше повідомлялось, що розслідування катастрофи рейсу Міжнародних авіаліній України в Ірані може затягнутися на 5 років.

В кінці липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з іранською стороною, на якій Іран висловив готовність виплатити компенсації за збитий літак МАУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Міжнародні авіалінії України авиакатастрофа
NEWS
В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина
DAILY
Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді