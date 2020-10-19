Украина на переговорах в Иране хочет выяснить все обстоятельства крушения самолета

Украинская делегация прибыла в Иран на переговоры относительно сбитого в январе над Тегераном украинского самолета МАУ. Украина хочет выяснить все обстоятельства катастрофы.

Об этом заявил в видеообращении заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Заместитель министра отметил, что в Иране на этих переговорах будут работать три рабочие группы: авиационные эксперты, следователи, прокуроры, а также военные.

"Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры относительно сбитого в январе иранского самолета. Иранская сторона уже признала факт сбития на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: речь идет о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном", - сказал он.

Напомним, в Иране отметили, что вторая часть переговоров будет касаться судебных вопросов, а третья - юридических, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.

Ранее сообщалось, что расследование катастрофы рейса Международных авиалиний Украины в Иране может затянуться на 5 лет.

В конце июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с иранской стороной, на которой Иран выразил готовность выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ.