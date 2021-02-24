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"Націоналізація" у Криму: Україна оголосила підозри Аксьонову та Константинову

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 18:49
"Націоналізація" у Криму: Україна оголосила підозри Аксьонову та Константинову Фото: Сергій Аксьонов (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Україна оголосила нові підозри окупаційному керівництву Криму - Сергію Аксьонову та Володимиру Константинову. Їм інкримінують причетність до масштабної "націоналізації" українського майна на півострові.

Про це у Facebook повідомила прокуратура Автономної республіки Крим.

Повідомляється, що "голові Ради міністрів" Сергію Аксьонову і "голові Державної ради" Володимиру Константинову оголосили підозри за статтею "порушення законів і звичаїв війни". Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

За даними слідства, вони всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року прийняли ряд незаконних рішень про "націоналізацію" українських підприємств, установ та організацій. Також вони забезпечили передачу об'єктів в російську федеральну або "республіканську" власність.

"До такого майна відноситься Державний концерн "Масандра", "Міжнародний дитячий центр "Артек" і державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", - йдеться в повідомленні.

За словами керівника прокуратури АР Крим Ігоря Поночовного, українська сторона раніше вже направляла в Міжнародний кримінальний суд факти масштабної "націоналізації" і захоплення об'єктів на півострові.

Нагадаємо, українська прокуратура оголосила Аксьонову підозру в захопленні "Артеку" ще в 2015 році.

Раніше ЄСПЛ відхилив позов України про націоналізацію майна українських військових в Криму.

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